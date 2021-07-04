Ця вершина виявилася для нас неприступною – Шевченко про поразку в 1/4 фіналу Євро-2020

Наставник збірної України Андрій Шевченко прокоментував поразку команди у чвертьфіналі Євро-2020 від збірної Англії з рахунком 0:4.
Фахівець зазначив, що його підопічні не відмовлялися від своєї гри, але ця вершина їм не по зубах.
— Епізоди зіграли велику роль. Ми не дограли на другому поверсі, в англійців є в цьому перевага. Хлопцям було важко. Загалом, команда грала в свій футбол, не відмовлялася від своїх принципів.
Ми намагалися протистояти, але ця вершина виявилася для нас неприступною. Напевно, нам ще рано замахуватися на такі вершини, – сказав Шевченко.
Він додав, що відсутність деяких гравців зіграла свою роль, адже команда була не у повному складі.
— Якби у нас були всі гравці, команда укомплектована була б краще, гравці б не отримували впродовж турніру травми, приїхали в кращому стані.
На Стадіо Олімпіко збірна України поступилася Англії з рахунком 0:4 у чвертьфіналі. За вихід до фіналу підопічні Гарета Саутгейта зіграють зі збірною Данії. Ця гра відбудеться у Лондоні 7 липня.
Для збірної України чвертьфінал став історичним досягненням на чемпіонатах Європи. Синьо-жовті дійшли до такої стадії вперше у своїй історії.
Читайте:
- Україна розгромно поступилася Англії в 1/4 фіналу Євро-2020
- Нас абсолютно нічого не зламає – Ярмоленко після матчу з Англією
- Євро-2020: календар та результати матчів
Фото: УАФ