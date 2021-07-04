3 липня збірна України поступилася команді Англії в 1/4 фіналу Чемпіонату Європи з футболу. Англійці забили чотири голи в українські ворота, тим самим потрапивши до півфіналу Євро-2020.

Попри велику перемогу, збірна Англії дуже боялася деяких українських футболістів, на думку британських ЗМІ. Серед них – Андрій Ярмоленко та Микола Шапаренко, яких вважають дуже сильними спортсменами.

Факти ICTV зібрали огляд британської преси після матчу Україна – Англія у рамках Євро-2020. Журналісти та фахівці Великобританії в один голос твердять про те, українські спортсмени прагнуть перемоги та захоплюються характером футболістів.

Ейфорія Англії

Капітан збірної Англії Гарі Кейн зазначив, що перемога в матчі 1/4 фіналу Чемпіонату Європи з футболу – найкращий момент для його команди та нації, зазначає Sky Sports.

– Це можливість для нас, і ми повинні вхопитися за неї обома руками. Ми отримуємо задоволення від цієї обстановки. Після матчу з Німеччиною настрій був піднесеним. Я сподіваюся, ми зможемо знову використовувати цю енергію та зіграти так же з Данією, – розповів він.

На думку англійського нападника, збірна Англії не могла мріяти про щось більше у поєдинку з Україною.

– Ми на правильному шляху, але поки нічого не зробили. У нас є бачення того, де ми хочемо бути. Ми хочемо вигравати великі турніри – і ми робимо це крок за кроком, – зазначив футболіст.

Кого боялася Англія перед матчем

Попри свій футбольний бекграунд, збірна Англії дуже боялася Андрія Ярмоленка, оскільки вважає його найпотужнішим нападником, пише Daily Mail.

Однак захист англійців досягнув успіху, нейтралізувавши загрозу нападника. Видання також зазначає, що Микола Шапаренко зробив непродуману дію, яке призвело до перемоги Англії.

На думку видання, український футболіст – чудовий нападник, однак у нього було мало можливостей продемонструвати свій талант, оскільки Англія вирішила залишити у секреті цей факт до кращих часів.

Збірна України прагне до перемоги

Всі плакали, коли Україна боролася за перемогу над Швецією у матчі Євро-2020, щоб потрапити в історичне чвертьфінальне зіткнення з Англією, зазначає британське видання Inews.

На думку ЗМІ, конфлікт між сусідньою Росією позначився і на футболі в Україні. В українській Прем’єр-лізі після початку бойових дій почався серйозний спад.

Декілька провідних команд припинили свою діяльність, а багаторічні чемпіони донецького Шахтаря були змушені покинути країну разом з іншими клубами, які базуються на тимчасово окупованій Росією території України.

Несподіваний успіх цього літа означає для збірної України все. Більшість команд погодилися б на пенальті, проте українські спортсмени прагнуть до більшого. Наприклад, той же футболіст Артем Довбик, який увірвався у штрафну та здобув перемогу над Швецією у матчі чемпіонату Європи.