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Факти / Спорт
Юлія Захарченко |

Збірна Англії дуже боялася Ярмоленка: британські ЗМІ після матчу з Україною

Збірна України

3 липня збірна України поступилася команді Англії в 1/4 фіналу Чемпіонату Європи з футболу. Англійці забили чотири голи в українські ворота, тим самим потрапивши до півфіналу Євро-2020.

Попри велику перемогу, збірна Англії дуже боялася деяких українських футболістів, на думку британських ЗМІ. Серед них – Андрій Ярмоленко та Микола Шапаренко, яких вважають дуже сильними спортсменами.

Факти ICTV зібрали огляд британської преси після матчу Україна – Англія у рамках Євро-2020. Журналісти та фахівці Великобританії в один голос твердять про те, українські спортсмени прагнуть перемоги та захоплюються характером футболістів.

Ейфорія Англії

Капітан збірної Англії Гарі Кейн зазначив, що перемога в матчі 1/4 фіналу Чемпіонату Європи з футболу – найкращий момент для його команди та нації, зазначає Sky Sports.

– Це можливість для нас, і ми повинні вхопитися за неї обома руками. Ми отримуємо задоволення від цієї обстановки. Після матчу з Німеччиною настрій був піднесеним. Я сподіваюся, ми зможемо знову використовувати цю енергію та зіграти так же з Данією, – розповів він.

На думку англійського нападника, збірна Англії не могла мріяти про щось більше у поєдинку з Україною.

– Ми на правильному шляху, але поки нічого не зробили. У нас є бачення того, де ми хочемо бути. Ми хочемо вигравати великі турніри – і ми робимо це крок за кроком, – зазначив футболіст.

Кого боялася Англія перед матчем

Попри свій футбольний бекграунд, збірна Англії дуже боялася Андрія Ярмоленка, оскільки вважає його найпотужнішим нападником, пише Daily Mail.

Андрей Ярмоленко и Александр Караваев

Однак захист англійців досягнув успіху, нейтралізувавши загрозу нападника. Видання також зазначає, що Микола Шапаренко зробив непродуману дію, яке призвело до перемоги Англії.

На думку видання, український футболіст – чудовий нападник, однак у нього було мало можливостей продемонструвати свій талант, оскільки Англія вирішила залишити у секреті цей факт до кращих часів.

Збірна України прагне до перемоги

Всі плакали, коли Україна боролася за перемогу над Швецією у матчі Євро-2020, щоб потрапити в історичне чвертьфінальне зіткнення з Англією, зазначає британське видання Inews.

На думку ЗМІ, конфлікт між сусідньою Росією позначився і на футболі в Україні. В українській Прем’єр-лізі після початку бойових дій почався серйозний спад.

Декілька провідних команд припинили свою діяльність, а багаторічні чемпіони донецького Шахтаря були змушені покинути країну разом з іншими клубами, які базуються на тимчасово окупованій Росією території України.

збірна України, Довбик

Несподіваний успіх цього літа означає для збірної України все. Більшість команд погодилися б на пенальті, проте українські спортсмени прагнуть до більшого. Наприклад, той же футболіст Артем Довбик, який увірвався у штрафну та здобув перемогу над Швецією у матчі чемпіонату Європи.

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Фото: Getty Images

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