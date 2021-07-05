Півзахисник збірної Іспанії та Барселони Педрі обіцяє кардинально змінити імідж, якщо команда виграє чемпіонат Європи 2020.

Також гравець поділився очікуваннями від прийдешнього матчу Іспанія – Італія у межах 1/2 фіналу Євро-2020.

За словами Педрі, іспанська команда має великий потенціал та зібрану команду, однак й Італія демонструє хороший футбол.

– Я трохи втомився, але в 18 років у мене є сили для набагато більшого. Всі команди хороші, і це буде чудова гра, – додав він.

На думку футболіста, італійці можуть створити багато проблем для іспанців у півфіналі Євро-2020.

– Це мрія – мати можливість носити футболку Барселони і збірної Іспанії. Я сподіваюся, що зможу насолодитися майбутнім півфіналом. Якщо ми виграємо чемпіонат Європи 2020, то я поголю голову, – наголосив хавбек.

Для Педрі це перший великий турнір за національну збірну. Влітку 2020 року його купила каталонська Барселона, і гравець вже впевнено закріпився в складі блаугранас.

2 липня Іспанія вийшла у півфінал Євро-2020 після перемоги над Швейцарією в серії пенальті.

Тож 6 липня збірна Іспанії зіграє з командою Італії у межах 1/2 фіналу. Зустріч пройде на стадіоні Уемблі в Лондоні.

Детально про календар та результати матчів Євро-2020 – читайте у матеріалі на Фактах ICTV.

Джерело: Sport.es