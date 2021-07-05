Півзахисника збірної України Маліновського невдовзі прооперують

Півзахиснику збірної України та італійської Атланти Руслану Маліновському днями можуть зробити операцію на животі. На відновлення після хірургічного втручання футболісту знадобиться близько 40 днів.

Планують зробити операцію Маліновському у зв’язку з грижею живота. Ця проблема вже давно турбує півзахисника.

На початку червня 2021 року ключовий гравець збірної України заявляв про необхідність хірургічного втручання.

Якщо операцію невдовзі проведуть, то на відновлення Маліновському знадобиться близько 40 днів.

Тому він зможе повернутися в стрій в середині серпня.

Руслан Маліновський зіграв у всіх матчах чемпіонату Європи 2020, окрім 1/4 фіналу проти Англії.

Півзахисник збірної України не потрапив у заявку на матч Україна – Англія (0:4) через сильний біль привідного м’язу.

Джерело: Tutto Atalanta

Фото: УАФ