Гравця збірної України з футболу Артема Довбика запросили до Черкас на урочисте відкриття оновленого стадіону спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву, випускником якої він є.

– Одягнути футболку збірної України з футболу – це велика відповідальність і гордість. Такі слова я сьогодні почув від Артема Довбика – нашого футболіста, який забив переможний гол у ворота Швеції й вивів Україну до 1/4 фіналу Євро-2020. Бачили б ви, з яким захопленням його слухали вихованці нашої школи олімпійського резерву, – підписав світлину зі спортсменом голова Черкаської ОДА Олександр Скічко.

За словами очільника області, спілкуючись із вихованцями закладу, Артем Довбик розповів, що змалку мріяв потрапити до збірної України.

– Тож мрії здійснюються! Треба вірити в свої сили й діяти! – підсумував Олександр Скічко.

Будівництво школи олімпійського резерву в Черкасах, в якій раніше навчався Артем Довбик, тривало чотири роки.

За 12,6 млн грн із державного та місцевого бюджетів збудували футбольне поле, трибуни для глядачів, доріжки для бігу по прямій та по колу, сектори для стрибків у висоту, сектор для метання спису, майданчик для тренажерів та павільйон для спортивного інвентаря.

Це гордість: Довбик розповів про свою гру за збірну України / 4 фотографии

29 червня в матчі Україна – Швеція в 1/8 фіналу Євро-2020 Артем Довбик став автором найпізнішого переможного гола в історії чемпіонатів Європи.

Футболіст забив м’яча на 121-й хвилині зустрічі. Із рахунком 2:1 збірна України перемогла команду Швеції та вперше увійшла до 1/4 фіналу чемпіонату.

Уже 1 липня в рідному місті Довбика озвучили пропозицію присвоїти йому звання почесного громадянина Черкас.

Це питання обіцяють розглянути на виконкомі та включити до порядку денного наступної сесії міськради.

4 липня збірна Україна з футболу повернулася додому після того, як припинила участь у Євро-2020 в 1/4 фіналу після матчу зі збірної Англії.

Джерело: Олександр Скічко, управління у справах сім’ї, молоді та спорту ОДА

Фото: Олександр Скічко, управління у справах сім’ї, молоді та спорту ОДА