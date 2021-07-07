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Факти / Спорт
Марія Степанюк |

Для дівчинки, яку образили англійські фанати, зібрали $50 тис.

девочка с матча Германия Англия

В одному з матчів 1/8 фіналу збірна Англії на рідному Вемблі вибила з турніру команду Німеччини з рахунком 2:0. Наприкінці матчу режисери трансляції показали на трибунах маленьку вболівальницю маншафт, яка плакала в обіймах батька.

У цей момент трибуни Вемблі зашуміли ще голосніше, що спровокувало скандал у мережі.

Користувачі у соціальних мережах висловили думку, що дорослі англійські вболівальники насміхалися з горя маленької дівчинки. Також у мережі почали з’являтися образливі дописи про дівчинку, яку обзивали нецензурними словами та пригадували Гітлера та Анну Франк.

Відсилань до Німеччини часів 1930-40-х було чимало і здебільшого коментарі мали таку структуру: Де були твої сльози, коли Гітлер вбив мільйони?

Мешканець південного Уельсу Джоел Г’юз, щоб довести, що не всі британці такі жахливі у своїх поглядах, створив сторінку JustGiving, щоб зібрати  для дівчинки 500 фунтів стерлінгів (близько $700). У підсумку вдалося зібрати $50 тис.

Джоэл Хьюз

Джоел Г’юз

На сторінці зі збору коштів сім’я дівчинки відзначила у коментарі, що вони хотіли б передати ці гроші Unicef.

— Наша донька просить, щоб ваші щедрі пожертви передали фонду Unicef і, таким чином, ваша доброта принесла б користь. В інтересах нашої дочки і нашої сім’ї ми хотіли б зберегти анонімність, але хочемо подякувати всім за вашу чудову підтримку, – йдеться в заяві.

51-річний Г’юз розповів, що йому було неприємно та нестерпно від такої величезної кількості ксенофобських образ на адресу дитини. Чоловік додав, що хотів зібрати 500 фунтів, щоб купити дівчинці приємний подарунок.

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Джерело: Daily Mail

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