Нападник Динамо Фран Соль перейшов в іспанський Ейбар

Форвард Фран Соль залишає київське Динамо. Нападник продовжить кар’єру в іспанському клубі.

Біло-сині віддали Соля в оренду клубу Ейбар. Сторони уклали угоду терміном на сезон-2021/2022.

Фран Соль – 29-річний іспанець. Він перейшов до клубу Динамо у 2019 році разом з Віллем II за €3,5 млн.

Загалом у складі біло-синіх форвард зіграв 23 гри та забив чотири голи.

Контракт нападника з Динамо чинний до 30 червня 2023 року включно. Вартість Соля оцінюють у €800 тис.

Минулого сезону гравця орендував також іспанський клуб Тенеріфе. У його складі Соль зіграв 39 матчів, забив 10 м’ячів та зробив дві результативні передачі.

Джерело: ФК Динамо

Фото: ФК Динамо