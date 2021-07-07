Неймар зустрінеться з Мессі: на Копа Америка 2021 визначилися фіналісти турніру

На Копа Америка 2021 визначилися фіналісти турніру. У боротьбі за головний футбольний трофей Південної Америки зійдуться збірні Аргентини та Бразилії.

У першому півфінальному матчі збірна Бразилії мінімально подужала команду Перу з рахунком 1:0. Автором єдиного голу став хавбек селесао Лукас Пакета після пасу від Неймара. Зустріч відбулася у Ріо-де-Жанейро на Олімпійському стадіоні Нілтона Сантоса.

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В іншому матчі збірна Аргентини у серії пенальті обіграла команду Колумбії (1:1, пен. 3:2) на Національному стадіоні у бразильській столиці.

Перший гол альбіселесте забили вже на сьомій хвилині після точного удару Лаутаро Мартінеса з пасу від Ліонеля Мессі. У другому таймі колумбійці зрівняли зусиллями Луїса Діаса.

За регламентом турніру овертайми не передбачені і після основного часу футболісти перейшли до пробиття післяматчевих пенальті. Аргентинці реалізували три одинадцятиметрові удари, тоді як колумбійці лише два. Водночас, голкіпер збірної Аргентини Емільяно Мартінес тричі парирував удари колумбійських футболістів.

Фінал Копа Америка 2021 відбудеться 11 липня о 3.00 за київським часом на стадіоні Маракана у Ріо-де-Жанейро.

У матчі за третє місце, який відбудеться на Національному стадіоні у Бразиліа 10 липня о 3.00 за київським часом, зійдуться команди Колумбії та Перу.