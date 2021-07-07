Сестра футболіста, який загинув в авіакатастрофі, намагалася скоїти самогубство

Сестра аргентинського футболіста Еміліано Сали, який трагічно загинув в авіакатастрофі, намагалася скоїти самогубство. Наразі жінка перебуває у важкому стані.

Аргентинські ЗМІ повідомляють, що Роміна Сала госпіталізована до лікарні Хосе Марії Каллена в аргентинському містечку Санта-Фе. Її підключили до апарату штучної вентиляції легень і лікарі борються за її життя.

До лікарні жінку привезли у стані алкогольного сп’яніння та з ознаками спроби самогубства через повішання. Медики припускають, що Роміна намагалася накласти на себе руки.

Еміліано Сала трагічно загинув над Ла-Маншем 21 січня 2019 року. Літак із футболістом на борту здійснював рейс із Франції до Великої Британії. Сала саме узгодив деталі переходу із Нанта до Кардіффа.

Пізніше пошукова група виявила на дні Ла-Маншу літак і тіло гравця.

Однією із причин падіння літака називають отруєння пілота судна Девіда Ібботсона чадним газом. Причиною потрапляння газу в салон літака могли стати витоки в системі опалення і вентиляції.

Розслідування причин катастрофи затягується через пандемію коронавірусу.

Батько Еміліано Сали Орасіо помер через три місяці після загибелі сина. Причиною смерті чоловіка став серцевий напад.

Джерело: TN Deportivo