Шевченко подякував італійцям, які підтримували Україну на Євро-2020

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко після вильоту синьо-жовтих з Євро-2020 звернувся зі словами подяки до італійських вболівальників. Також він привітав Роберто Манчіні з виходом команди Італії у фінал чемпіонату Європи.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Andriy Shevchenko (@andriyshevchenko)

Зокрема, Шевченко подякував фанатам з Італії за підтримку синьо-жовтих під час 1/4 фіналу Євро-2020 з Англією (0:4).

– Від себе і всіх українців дякую уболівальникам Мілана і всім італійським фанатам, які підтримували нас на цьому турнірі, – написав Шевченко

Також він привітав свого колегу Манчіні, його штаб та всіх в збірній Італії з тим, чого вони досягли, та з виходом у фінал.

6 липня відбувся матч Італія-Іспанія у межах 1/2 фіналу Євро-2020. Підопічні Манчіні переграли іспанців у серії пенальті 4:2 та стали першим фіналістом.