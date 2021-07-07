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Анастасія Рогожінська |

Шевченко подякував італійцям, які підтримували Україну на Євро-2020

Андрій Шевченко

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко після вильоту синьо-жовтих з Євро-2020 звернувся зі словами подяки до італійських вболівальників. Також він привітав Роберто Манчіні з виходом команди Італії у фінал чемпіонату Європи.

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Допис, поширений Andriy Shevchenko (@andriyshevchenko)

Зокрема, Шевченко подякував фанатам з Італії за підтримку синьо-жовтих під час 1/4 фіналу Євро-2020 з Англією (0:4).

– Від себе і всіх українців дякую уболівальникам Мілана і всім італійським фанатам, які підтримували нас на цьому турнірі, – написав Шевченко

Також він привітав свого колегу Манчіні, його штаб та всіх в збірній Італії з тим, чого вони досягли, та з виходом у фінал.

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6 липня відбувся матч Італія-Іспанія у межах 1/2 фіналу Євро-2020. Підопічні Манчіні переграли іспанців у серії пенальті 4:2 та стали першим фіналістом.

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