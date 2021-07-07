Суміш сквошу, пінг-понгу та великого тенісу: що таке падел і де можна пограти в Україні

Суміш великого тенісу, пінг-понгу та сквошу – падел, який шалено популярний у Європі та країнах Латинської Америки, має всі шанси завоювати популярність і в Україні.

У першому в Україні спортивному парку з ракеткових видів спорту Kyiv Racket Sports Park для журналістів продемонстрували, що собою являє ця гра. Ініціаторами заходу виступили Спортивний комітет України, ГО Українська падел федерація та Федерація бадмінтону України.

Українцям падел презентували зірки цього виду спорту – чемпіон Іспанії, срібний призер світової першості Манолін Фернандез Діаз та лідер світового рейтингу, чемпіон Європи Якобо Бланко де Мігель.

— Чим більше з’являється ігор, які подобаються людям, тим краще. Таким чином збільшується кількість людей, які будуть займатися спортом. Падел – це надзвичайно динамічна гра, яка розвивається у країнах ЄС і, приміром, входить до п’ятірки найпопулярніших видів спорту в Іспанії. Якщо у професійний бадмінтон ми граємо лише у приміщеннях, то в падел можна грати ще й на вулиці: на пляжі, в лісі, на паркуваннях, – розповів президент Федерації бадмінтону України Олексій Дніпров.

Сьогодні падел є найбільш популярним в Іспанії, Мексиці, Андоррі, а також в Аргентині. Тож не дивно, що цей вид спорту, який захоплює все більше країн планети, вже внесли до програми Європейських ігор, які відбудуться у Польщі у 2023-му році.

— Переконаний, що це перша сходинка до Олімпійських ігор і це буде наступний етап. Можливо навіть, це буде Париж, але у показовій програмі, – підсумував Дніпров.

Падел поволі завойовує свою прихильність і в Україні. Ті, хто обрав цей вид спорту, отримують задоволення від гри незалежно від того, чи займаються вони професійно, чи є аматорами.

— Сьогодні в Україні у падел грають близько 500 гравців. Це лише ті, про яких ми знаємо, і це лише за останній рік, – розповів президент ГО Українська падел федерація Максим Продан.

У падел найчастіше грають у парі, коли у грі беруть участь одразу четверо осіб. Втім, як для парної, так і для одиночної гри використовується майданчик однакових розмірів.

У Міністерстві молоді та спорту радо сприймають появу будь-якого нового виду спорту, адже впевнені, що за рахунок різноманітності кожен українець зможе собі обрати будь-який вид спорту до душі. А падел обіцяють розвивати та допомагати у його просуванні на теренах України.

— Для нас дуже важливим є взагалі розвиток фізичної культури та спорту, щоб якомога більше дітей займалися спортом, щоб усі верстви населення займалися спортом. Дуже приємно, що з’явився такий вид спорту, де ми бачимо масовість. Падел – дуже цікавий та швидкісний вид спорту. Будемо розвивати та допомагати, – сказав міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.

Що таке падел?

У порівнянні з великим тенісом у падел корт значно менший, сітка натягнута нижче, а грають у нього спеціальними ракетками та твердим герметичним м’ячем. Також у грі використовують стіни, як у сквоші.

Падел винайшов Енріке Коркуера в Акапулько (Мексика) у 1969 році. Однак існує думка, що зародки його простежуються ще на початку 1920-х років, коли цей вид спорту ввійшов у моду на круїзних кораблях.

12 липня 1991 року в Мадриді була заснована Міжнародна падел федерація.

Для гри в падел використовується м’яч, за розмірами схожий на м’яч для великого тенісу, однак меншої ваги та м’якіший. Ракетка – довжиною 45,7 см. Поверхня ракетки суцільна з висвердленими отворами (для зменшення ваги).

Падел-корт має розмір – 10×20 метрів. Розмітка корту проходить на відстані 7 м від сітки, поперечно корту йде лінія подачі, а центральна лінія поділяє корт на дві рівні частини, оскільки класичний падел – це гра два на два.

Паделом захоплюється чимало спортсменів з інших видів спорту. Наприклад, футболісти Златан Ібрагімович, Франческо Тотті, Джанлука Дзамбротта, Улоф Мельберг, Хенрік Ларссон, Жерар Піке, Карлос Пуйоль, Ніколо Аморузо, Крістіан Броккі. Серед українських спортсменів грають тенісист Андрій Медведєв, бадмінтоніст Артем Почтарьов та головний тренер футбольної збірної Андрій Шевченко.

Пограти у падел в Україні можна в Олімпійському центрі Конча-Заспа (один спеціалізований корт), Kyiv Racket Sports Park (три спеціалізованих корти), Vorzel Padel Club (два спеціалізованих корти), спортклуб Sofiya у м. Рівне (два спеціалізованих корти).