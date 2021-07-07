Збірна України з пляжного футболу відмовилася від участі в ЧС в РФ – УАФ підтримала

Українська асоціація футболу підтримала рішення не їхати на чемпіонат світу 2021 року з пляжного футболу, що відбудеться у Російській Федерації. Таке рішення раніше ухвалила Асоціація пляжного футболу України.

— УАФ підтримує рішення виконкому Асоціації пляжного футболу України щодо відмови від участі національної збірної з пляжного футболу в чемпіонаті світу, що відбудеться у Москві з 19 по 29 серпня. Така позиція наших колег з АПФУ є абсолютно обґрунтованою і закономірною, зважаючи на рекомендації МЗС України й Міністерства молоді та спорту України.

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В УАФ зазначили, що у наказі Мінмолодьспорту від 11.04.2018 № 1554 Щодо заборони участі національних збірних команд України в спортивних заходах на території РФ міститься рекомендація всім спортивним федераціям утриматися від поїздок на спортивні заходи до Росії. Зокрема, з метою уникнення безпідставного затримання членів збірних команд.

МЗС зі свого боку рекомендує реально оцінювати безпекову ситуацію під час планування поїздок до Росії для всіх громадян України. Саме питання безпеки, як для футболістів, так і для наших уболівальників, зокрема в контексті спалаху нової хвилі пандемії Covid-19 та найбільш небезпечного наразі штаму цієї хвороби – Дельта, є ключовим при ухваленні рішень щодо участі в змаганнях на території Росії.

Через спалах нового штаму в РФ з 5 липня в Україні почали діяти нові запобіжні заходи для всіх, то в’їжджає в Україну з території РФ. Про це також нагадали в УАФ.

— Відповідно, якщо учасникам змагань чи вболівальникам з України загрожує реальна небезпека – їхньому життю чи здоров’ю, то рішення про відмову від участі в заходах, які відбуваються в РФ, є абсолютно логічним, – підсумували в УАФ.

6 липня стало відомо, що ФІФА отримала офіційне повідомлення від УАФ щодо рішення не брати участі у ЧС з пляжного футболу на території РФ.

Збірна України з пляжного футболу успішно подолала кваліфікацію до фінальної стадії турніру минулого тижня. Замість України у ЧС-2021 візьме участь збірна Швейцарії.

Фото: АПФУ