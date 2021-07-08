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Факти / Спорт
Марія Степанюк |

Екс-капітан Реала Серхіо Рамос став гравцем ПСЖ

Серхио Рамос

Колишній капітан мадридського Реала Серхіо Рамос став гравцем французького ПСЖ. Про це паризький клуб повідомив на своїх сторінках у соціальних мережах.

До паризького клубу 35-річний іспанець перейшов на правах вільного агента. У ПСЖ Рамос гратиме під своїм улюбленим четвертим номером.

Центральний захисник збірної Іспанії та клуб уклали угоду терміном до 30 червня 2023 року.

Рамос покинув мадридський Реал наприкінці червня через закінчення контракту. За королівський клуб він виступав із 2005 року.

Разом із галактикос він п’ять разів ставав чемпіоном Іспанії, завойовував два Кубки та чотири Суперкубки країни, чотири рази вигравав Лігу чемпіонів, тричі ставав володарем Суперкубку УЄФА та чотири рази – переможцем клубного чемпіонату світу.

У минулому сезоні за вершкових він зіграв у 15 матчах, в яких відзначився двома голами. Трансферна вартість футболіста на порталі Transfermarkt оцінюється у €10 млн.

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