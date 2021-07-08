Збірна Італії та команда Англії у неділю, 11 липня, зіграють у фіналі Євро-2020. Зустріч відбудеться у Лондоні на легендарному стадіоні Вемблі.

Початок матчу о 22.00 за київським часом.

На думку букмекерів, мінімальними фаворитами матчу є підопічні Гарета Саутгейта. На перемогу збірної Англії приймають ставки з коефіцієнтом 2.75. Успіх італійців оцінюють у 2.90. Нічийний результат зустрічі в основний час — 3.10.

На те, що команда трьох левів підійме трофей дають дають коефіцієнт 1.89, а на підопічних Роберто Манчіні — 1.97.

Ймовірність відсутності голів у матчі в основний та доданий час оцінюють коефіцієнтом 7.00.

Це буде 28 зустріч команд в історії. Вперше команди зустрілися ще у 1933 році у товариському матчі. Та гра завершилася нічийним рахунком 1:1.

Востаннє команди грали одна з одною теж у товариському матчі у 2018 році і гра так само завершилася з рахунком 1:1.

У двобої з англійцям у Скуадри Адзурри десять перемог та вісім поразок. Ще дев’ять разів гра завершувалася з нічийним рахунком.

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