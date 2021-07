Найвеличніший виступ: Лінекер про Стерлінга, який заробив пенальті у грі проти Данії

Колишній форвард збірної Англії, а нині футбольний експерт Гаррі Лінекер прокоментував вихід трьох левів до фіналу Євро-2020 та не втримався від компліментів нападнику збірної Англії Рахіму Стерлінгу.

Саме після падіння Рахіма Стерлінга у штрафному майданчику збірної Данії арбітр матчу Данні Маккелі вказав на одинадцятиметрову позначку.

There were some superb performances. All the back 4 were outstanding, and as for @sterling7, well, that was one of the greatest displays I’ve seen from a player in an @England shirt. Stunning.

— Gary Lineker (@GaryLineker) July 7, 2021