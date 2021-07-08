Найвеличніший виступ: Лінекер про Стерлінга, який заробив пенальті у грі проти Данії

Колишній форвард збірної Англії, а нині футбольний експерт Гаррі Лінекер прокоментував вихід трьох левів до фіналу Євро-2020 та не втримався від компліментів нападнику збірної Англії Рахіму Стерлінгу.

Саме після падіння Рахіма Стерлінга у штрафному майданчику збірної Данії арбітр матчу Данні Маккелі вказав на одинадцятиметрову позначку.

— Команди показали неймовірну гру. Обидві четвірки захисників були чудові. Щодо Рахіма Стерлінга, що ж, це було одне з найвеличніших виступів гравця за збірну Англії, що я бачив, – написав Лінекер у Twitter.

There were some superb performances. All the back 4 were outstanding, and as for @sterling7, well, that was one of the greatest displays I’ve seen from a player in an @England shirt. Stunning. — Gary Lineker (@GaryLineker) July 7, 2021

У коментарях до посту користувачі розкритикували слова Лінекера.

— Серйозно, якщо ваша робота – це бути експертом, вам слід її кинути. У другому таймі Стерлінг був безглуздим, пірнув за ручку і почав робити те, що найкраще робить, – зазначив користувач Гарет Ерншоу.

Користувач під ніком Mark The Smythuation засумнівався, що він та Лінекер дивилися один і той же матч.

Ще один дорікнув Лінекеру, що він нічого не сказав про артистичне падіння Стерлінга та сумнівний пенальті.

— Чотири твіти за останні 30 хв., і жодного про суддівство, пенальті, дайвінг Стерлінга тощо… Гаррі знає, що це була фальсифікація так само, як і всі, хто дивився повтори. Але вони бояться це визнати, – написав Девід Марек.

Дописувач під ніком Colm зазначив, що це був найвеличніший дайвінг, що він бачив, додавши, що якби подібне зробив якийсь іноземний гравець в АПЛ, то Лінекер обізвав би його клоуном.

Момент з падінням Стерлінга спричинив суперечки. Епізод жваво обговорювали після гри у соціальних мережах і він переріс у жарти та меми – від порівнянь з дельфіном та пірнальником в басейні до королеви Великої Британії на місці арбітра VAR та вручення Золотого м’яча або Оскара за акторську майстерність.

Збірна Англії обіграла Данію у півфінальному матчі на Вемблі. У фіналі підопічні Гарета Саутгейта зіграють з командою Італії у Лондоні на тому ж Вемблі. Гра відбудеться 11 липня о 22.00 за київським часом.

Матч Україна – Швеція

Під час цього чемпіонату Європи Гаррі Лінекер вже не вперше відзначається суперечливими висловами.

Після матчу Україна – Швеція в 1/8 фіналу він заявив, що червоної картки Маркусу Даніельссону не повинні були давати за фол проти Артема Бесєдіна.

— Це не червона картка. Він мав право вибити цей м’яч. Уповільнений повтор знову перетворив безневинний епізод у щось більше, ніж було насправді. Смішно, – написав Лінекер у Twitter

Водночас, сам шведський захисник після матчу зазначив, що теж не сумнівається у рішенні арбітра, адже епізод був моторошним. А також, що його червона картка, ймовірно, заслужена.

Фото: Gary Lineker