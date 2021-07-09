Після 20 років на полі: футбольний клуб Олімпік припинив своє існування

Український футбольний клуб Олімпік з Донецька вийшов з Прем’єр-ліги України та припинив своє існування. Про це повідомив президент клубу Владислав Гельзін.

Він підкреслив, що цей крок дався керівництву нелегко, але він був виваженим і обдуманим.

– Хочу подякувати всім, хто за ці 20 років так чи інакше був причетний до олімпійської сім’ї. За всі ті незабутні моменти, які ми з вами пережили, відчуваючи різні емоції, як в добрі, так і в складні для клубу часи.

Водносас Гельзін висловив сподівання, що на цьому історія клубу не закінчиться. Він вірить, що в майбутньому Олімпік знову тішитиме своїх вболівальників.

Футбольний клуб Олімпік був заснований у Донецьку у 2001 році. У Прем’єр-лізі України Олімпік представлений з 2014 року.

За цей час команді вдалося стати переможцем Другої ліги, Першої ліги, виграти Кубок України та турнір Меморіал Олега Макарова. У сезоні 2020/21 підопічні Гельзіна вийшли в 1/6 фіналу УПЛ і посіли 13-те місце з 14-ти.

Джерело: Олімпік

Фото: Олімпік