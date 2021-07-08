Євро-2020 стартував 11 червня у Римі на Стадіо Олімпіко з матчу між командами Туреччини та Італії у квартеті А.
Турнір триватиме до 11 липня, коли відбудеться фінал на стадіоні Вемблі у Лондоні.
Чинний чемпіон турніру, збірна Португалії, вибула на стадії 1/8 фіналу, поступившись Бельгії. Наразі на трофей Євро-2020 претендує дві національні команди.
Збірна України вперше в історії вийшла до чвертьфіналу, однак програла Англії і поїхала додому.
Розклад матчів на Євро-2020:
- 1-й тур
11 червня, п’ятниця
Матч 1. Група А. Туреччина – Італія (Рим) 22.00
12 червня, субота
Матч 2. Група A. Вельс – Швейцарія (Баку) 16.00
Матч 3. Група B. Данія – Фінляндія (Копенгаген) 19.00
Матч 4. Група B. Бельгія – Росія (Санкт-Петербург) 22.00
13 червня, неділя
Матч 5. Група D. Англія – Хорватія (Лондон) 16.00
Матч 6. Група C. Австрія – Північна Македонія (Бухарест) 19.00
Матч 7. Група C. Нідерланди – Україна (Амстердам) 22.00
14 червня, неділя
Матч 8. Група D. Шотландія – Чехія (Глазго) 16.00
Матч 9. Група E. Польща – Словаччина (Санкт-Петербург) 19.00
Матч 10. Група E. Іспанія – Швеція (Севілья) 22.00
15 червня, четвер
Матч 11. Група F. Угорщина – Португалія (Будапешт) 19.00
Матч 12. Група F. Франція – Німеччина (Мюнхен) 22.00
- 2-й тур
16 червня, середа
Матч 13. Група B. Фінляндія – Росія (Санкт-Петербург) 16.00
Матч 14. Група A. Туреччина – Вельс (Баку) 19.00
Матч 15. Група A. Італія – Швейцарія (Рим) 22.00
17 июня, четверг
Матч 16. Група C. Україна – Північна Македонія (Бухарест) 16.00
Матч 17. Група B. Данія – Бельгія (Копенгаген) 19.00
Матч 18. Група C. Нідерланди – Австрія (Амстердам) 22.00
18 червня, п’ятниця
Матч 19. Група E. Швеція – Словаччина (Санкт-Петербург) 16.00
Матч 20. Група D. Хорватія – Чехія (Глазго) 19.00
Матч 21. Група D. Англія – Шотландія (Лондон) 22.00
19 червня, субота
Матч 22. Група F. Угорщина – Франція (Будапешт) 16.00
Матч 23. Група F. Португалія – Німеччина (Мюнхен) 19.00
Матч 24. Група E. Іспанія – Польща (Севілья) 22.00
- 3-й тур
20 червня, неділя
Матч 25. Група A. Італія – Вельс (Рим) 19.00
Матч 26. Група A. Швейцарія – Туреччина (Баку) 19.00
21 червня, понеділок
Матч 27. Група C. Північна Македонія – Нідерланди (Амстердам) 19.00
Матч 28. Група C. Україна – Австрія (Бухарест) 19.00
Матч 29. Група B. Росія – Данія (Копенгаген) 22.00
Матч 30. Група B. Фінляндія – Бельгія (Санкт-Петербург) 22.00
22 червня, вівторок
Матч 31. Група D. Чехія – Англія (Лондон) 22.00
Матч 32. Група D. Хорватія – Шотландія (Глазго) 22.00
23 червня, середа
Матч 33. Група E. Словаччина – Іспанія (Севілья) 19.00
Матч 34. Група E. Швеція – Польща (Санкт-Петербург) 19.00
Матч 35. Група F. Німеччина – Угорщина (Мюнхен) 22.00
Матч 36. Група F. Португалія – Франція (Будапешт) 22.00
- Плей-офф
26 червня, субота
Матч 37. 1/8 фіналу. Уельс – Данія (Амстердам) 19.00
Матч 38. 1/8 фіналу. Італія – Австрія (Лондон) 22.00
27 червня, неділя
Матч 39. 1/8 фіналу. Нідерланди – Чехія (Будапешт) 19.00
Матч 40. 1/8 фіналу. Бельгія – Португалія (Севілья) 22.00
28 червня, понеділок
Матч 41. 1/8 фіналу. Хорватія – Іспанія (Копенгаген) 19.00
Матч 42. 1/8 фіналу. Франція – Швейцарія (Бухарест) 22.00
29 червня, вівторок
Матч 43. 1/8 фіналу. Англія – Німеччина (Лондон) 19.00
Матч 44. 1/8 фіналу. Швеція – Україна (Глазго) 22.00
2 липня, п’ятниця
Матч 45. 1/4 фіналу. Швейцарія – Іспанія (Санкт-Петербург) 19.00
Матч 46. 1/4 фіналу. Бельгія – Італія (Мюнхен) 22.00
3 липня, субота
Матч 47. 1/4 фіналу. Чехія – Данія (Баку) 19.00
Матч 48. 1/4 фіналу. Україна – Англія (Рим) 22.00
6 липня, вівторок
Матч 49. 1/2 фіналу. Італія – Іспанія (Лондон) 22.00
7 липня, середа
Матч 50. 1/2 фіналу. Англія – Данія (Лондон) 22.00
- Фінал
11 липня, неділя
Матч 51. Італія – Англія (Лондон) 22.00
Стадіони Євро-2020
З нагоди 60-річчя чемпіонату Європи турнір відбудеться в 11 містах Європи. Спершу Євро-2020 також мали прийняти Дублін і Більбао, але в УЄФА позбавили права бути господарями турніру ці міста і додали до списку Севілью.
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