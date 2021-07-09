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Факти / Спорт
Анастасія Рогожінська |

Англія готується до перемоги на Євро-2020 – фанати вимагають від влади додатковий вихідний

збірна англії євро 2020

Громадяни Англії просять додатковий вихідний 12 липня у випадку перемоги збірної у фіналі Євро-2020 проти Італії. На парламентському сайті навіть запустили відповідну петицію.

Хоч матч Англія – Італія у межах фіналу чемпіонату Європи ще не пройшов і не визначився переможець турніру, та англійці вже вимагають від місцевої влади додатковий час для релаксу.

На офіційній сторінці парламенту Великої Британії жителі запустили петицію. Вони звертаються до влади з проханням оголосити в країні вихідний в випадку перемоги підопічних Саутгейта на Євро-2020.

На цей момент підпис під нею поставили вже понад 328 тис. людей. Згідно з законом, якщо петиція збирає 100 тис. підписів, то парламент зобов’язаний розглянути відповідну ініціативу.

У неділю, 11 липня, на стадіоні Вемблі у Лондоні збірна Англії та Італії посперечаються за перемогу у фіналі Євро-2020.

Факти ICTV розповіли, де та о котрій годині можна подивитись матч Італія — Англія.

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Джерело: Сайт парламенту

Фото: Getty Images

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