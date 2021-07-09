Під час турніру UFC 264, який відбудеться в ніч із 10 на 11 липня 2021 року в американському Парадайсі на багатофункціональній арені T-Mobile, відбудеться третій бій Дастіна Пор’є та Конора МакГрегора, що очолить кард бійцівського вечора.

Де дивитися бій МакГрегор — Пор’є?

Початок бійцівського вечора запланований на 5.00 за київським часом. Головний бій між МакГрегором та Пор’є розпочнеться приблизно о 7.00 за київським часом.

Українські шанувальники ММА зможуть подивитися турнір у прямій трансляції на телеканалі Setanta Sports на відеосервісі Megogo, яка розпочнеться о 5.00.

У повторі бій можна буде переглянути на каналі Setanta Sports+ 12 липня о 7.30 або о 15.30 на Setanta Sports.

Прогноз букмекерів на бій МакГрегор — Пор’є

Букмекери вже підготували свої прогнози на результат третього бою американця та ірландця. На їхню думку, фаворитом майбутнього двобою є Дастін Пор’є. На його перемогу приймають ставки із коефіцієнтом 1,81, тоді як на Конора — 2,11.

На те, що Пор’є достроково переможе у першому раунді дають 1.33, а на МакГрегора – 3.20.

Історія зустрічей

Вперше бійці зустрілися у Лас-Вегасі 27 вересня 2014 року – американець програв нокаутом у першому раунді. Тоді Пор’є прийняв критичну кількість ударів і не зумів втриматися на ногах.

Бій-реванш бійців відбувся 24 січня 2021 року в ОАЕ на Бійцівському острові. 32-річний Пор’є зумів нокаутувати МакГрегора у другому раунді. Для ірландця це був перший нокаут у кар’єрі, але не перша поразка.