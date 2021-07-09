Фланговий форвард Денис Антюх став гравцем київського Динамо. Про підписання угоди із 23-річним українським футболістом біло-сині повідомили на офіційному сайті.

Угода київського клубу з футболістом розрахована на найближчі чотири роки. Антюх перебував на перегляді у Динамо і добре себе проявив, а його контракт належав Колосу із Ковалівки.

Деталі трансферу невідомі. У ЗМІ повідомляли, що перехід гравця обійдеться київському клубу у €500 тис.

У сезоні-2020/21 Антюх взяв участь у 27 матчах Колоса, в яких відзначився двома забити м’ячами. Разом з Колосом гравець дебютував у єврокубках – кваліфікації Ліги Європи.

Денис Антюх є вихованцем охтирського Нафтовика, у системі якого виступав з 2010 до 2018-й рік.

Окрім Антюха на перегляді у київському клубі перебував 28-річний форвард Владислав Кулач.

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Фото: Динамо Київ