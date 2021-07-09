Дженоа погодив деталі трансферу форварда Динамо Супряги – ЗМІ

Для завершення угоди щодо трансфера форварда київського Динамо Владислава Супряги до італійського клубу Дженоа залишилося узгодити деякі деталі.

Італійський журналіст Ніколо Скіра повідомив, що футболіст підпише контракт із клубом Серії А до 2026 року. Посередник Валеріо Джуффріда наразі працює над завершенням угоди.

За перехід Супряги в Дженоа київський клуб має отримати €9 млн.

У минулому сезоні Владислав Супряга взяв участь в 31 матчі за біло-синіх, в яких відзначився трьома забитими голами та зробив три результативні передачі.

У вересні минулого року Супряга отримав виклик до лав національної збірної України, але не дебютував за головну команду країни. Також гравець не потрапив до фінального списку гравців, що представляли Україну на Євро-2020.

За підсумками сезону-2020/21 Дженоа посів одинадцяту сходинку у чемпіонаті Італії. Команда набрала 42 очки. З 2020 року команду очолює 57-річний італійський фахівець Давіде Баллардіні.

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Джерело: Nicolò Schira