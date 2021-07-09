Голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін не піде з команди в оренду в майбутньому сезоні. Він залишиться другим воротарем клубу за спиною Тібо Куртуа.

За даними джерела Marca, керівництво Реала хоче просувати молодих гравців в основну команду, тому 23-річному Луніну нададуть ігровий час.

Крім цього, молоді футболісти отримають час на полі не тільки в Кубку Іспанії, а й в чемпіонаті та Лізі чемпіонів.

Український голкіпер приєднався до мадридського клубу влітку 2018 року. З того часу його тричі віддавали в оренду. У складі вершкових він провів лише один матч в 1/16 фіналу Кубка Іспанії проти Алькояно, в якому клуб зазнав поразки.

Нагадаємо, у 2020 році Реал достроково розірвав контракт з Вальядолідом про оренду Андрія Луніна, а потім він на правах оренди перейшов до іспанського Ов’єдо.