36-річний екс-нападник збірної України та київського Динамо Артем Мілевський насправді на два роки старший, ніж у нього записано в паспорті.

Таке зізнання озвучив відомий футбольний агент Денніс Лахтер, заявивши, що не варто вірити цифрам в документах колишнього форварда національної команди.

– Мілевський – моя біль. Напевно, він не поїхав до Європи через соціум, не тих друзів вибирав. Думаю, він себе трошки переоцінив. Бог йому дав вагон здоров’я, всі знають, що Міля на два роки “мазаний”, він 1983 року народження (у паспорті Мілевського рік народження 12.01.1985 – Ред.), – каже агент.

За словами Лахтера, Артем уже був заграний за молодіжку Білорусі, потім чарівним чином йому поміняли футбольне громадянство, і він виявився в знаменитій збірній солянці, яку Павло Яковенко і брати Суркіси збирали у всьому Союзі.

– Я не знаю, хто конкретно його переписав, але всі знають, що він 1983 року народження, – зазначив Денніс.

Як пояснив агент, у Мілевського після чемпіонату світу-2005 U-20 в Голландії була реальна пропозиція від Порту.

– Його хотів Порту, але тоді виїхати було неможливо – з ним продовжили контракт, через рік він реально заграв, – зауважив Лахтер.

Минулий сезон Мілевський провів в клубі Минай. Нині гравець знаходиться у статусі вільного агента.

Джерело: Євроспорт