За два тижні до відкриття Олімпіади-2020, 9 липня у японській столиці Токіо пройшла церемонія передачі естафети олімпійського вогню.
Губернатор міста Юріко Коїке прийняла лампаду від посла естафети, учасниці трьох Паралімпіад Акі Тагути.
????Токио встретил Олимпийский огонь, эстафета с которым уже прошла в 46 префектурах Японии. pic.twitter.com/7slPdTMCIp
— TVC News (@tvcplus) July 9, 2021
Церемонія вручення естафети олімпійського вогню пройшла у парку Комадзава.
На заході були присутні лише 100 спеціально запрошених гостей, серед яких журналісти та офіційні особи.
Олімпіада-2020 в Токіо стартує 23 липня 2021. Змагання триватимуть до 8 серпня.
За медалі учасники боротимуться у 33 видах та 339 категоріях. У Іграх-2020 планують взяти участь близько 19 тис. спортсменів з усього світу.
Напередодні змагань уряд Японії вирішив запровадити режим надзвичайного стану у столиці через погіршення Covid-ситуації.
Також місцева влада ухвалила рішення не допускати глядачів на трибуни Олімпіади-2020.
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Джерело: Kyodo