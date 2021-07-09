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Факти / Спорт
Анастасія Рогожінська |

Олімпійський вогонь дійшов до Токіо

Олімпійський вогонь у Токіо

За два тижні до відкриття Олімпіади-2020, 9 липня у японській столиці Токіо пройшла церемонія передачі естафети олімпійського вогню.

Губернатор міста Юріко Коїке прийняла лампаду від посла естафети, учасниці трьох Паралімпіад Акі Тагути.

Церемонія вручення естафети олімпійського вогню пройшла у парку Комадзава.

На заході були присутні лише 100 спеціально запрошених гостей, серед яких журналісти та офіційні особи.

Олімпіада-2020 в Токіо стартує 23 липня 2021. Змагання триватимуть до 8 серпня.

За медалі учасники боротимуться у 33 видах та 339 категоріях. У Іграх-2020 планують взяти участь близько 19 тис. спортсменів з усього світу.

Напередодні змагань уряд Японії вирішив запровадити режим надзвичайного стану у столиці через погіршення Covid-ситуації.

Також місцева влада ухвалила рішення не допускати глядачів на трибуни Олімпіади-2020.

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Джерело: Kyodo

Фото: Depositphotos

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