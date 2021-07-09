Від Морати до Бущана: хто найсексуальніший футболіст Євро-2020 – голосування

За кілька днів завершиться поточний розіграш Євро-2020. На перемогу у турнірі претендують дві збірні Італії та Англії. Обидві команди подолали нелегкий шлях до вирішального матчу на Вемблі.

Футболісти інших команд, що покинули турнір на попередніх стадіях, вже насолоджуються заслуженим відпочинком.

Євро-2020 привернуло увагу не лише традиційних відданих прихильників спорту, а й прекрасну половину континенту, яка часто не стежить за футбольними турнірами.

Якщо чоловіки-фанати обирали найкрасивіші голи на турнірі та листали фото красунь-вболівальниць різних країн на трибунах, то жіноча частина, з поміж іншого, роздивлювалася головних красунчиків турніру.

Факти ICTV зібрали власну Топ-10 найсексуальніших футболістів Євро-2020.

Окрім секс-символа світового футболу португальця Криштіану Роналду, у списку є і гравці чинних фіналістів турніру, зокрема Чіро Іммобіле та Маркус Рашфорд.

Хто на вашу думку найсексуальніший футболіст Євро-2020?

У фіналі Євро-2020 зустрінуться команди Італії та Англії. Гра відбудеться у Лондоні на легендарному стадіоні Вемблі 11 липня. Початок о 22.00 за київським часом.

У півфіналі Скуадра Адзурра здолала збірну Іспанії у серії пенальті (1:1, пен. 4:2), а підопічні Гарета Саутгейта в овертаймі взяли гору над збірною Данії (2:1).