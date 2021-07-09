Збірна Італії з футболу перед фіналом Євро-2020 закрилася на тренувальній базі у Флоренції. Причиною такого рішення стало інфікування трьох італійських журналістів коронавірусом.

Позитивні тести представників медіа навели паніку на Італійську федерацію футболу і ті скасували очну прес-конференцію Скуадри Адзурри, що мала відбутися 9 липня.

Італійська федерація футболу зранку проінформувала про три позитивні результати тестів та закрила двері спортивного центру, де тренується збірна, щоб захистити команду та тренерський штаб.

Служба безпеки негайно провела санітарну обробку медіа-центру та офісів, де перебували представники медіа, у котрих виявили позитивні результати на коронавірус.

За інформацією ЗМІ, серед футболістів та тренерського штабу немає інфікованих, а також відомо, що усі гравці були щеплені.

Попри це, федерація побоюється, що небезпечний штам коронавірусу Дельта потенційно міг вразити чиновників федерації, які супроводжують національну збірну Італії.

Делегація Італії та гравці вилетять завтра, 10 липня, близько 11:00, рейсом з аеропорту Флоренції до Лутона.

Цей епізод поновив дискусію щодо суперечливого рішення УЄФА провести гру в Лондоні, попри збільшення кількості інфікованих у Великій Британії та поширення штаму Дельта. У червні італійський прем’єр-міністр Маріо Драгі заявив, що хоче привезти фінал до Риму через ріст поширення британського штаму коронавірусу.

— Так… Я спробую завадити проведення фіналу, який відбудеться у країні, де інфекція стрімко розповсюджується.

Про це Драгі заявив у Берліні під час спільної прес-конференції з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.