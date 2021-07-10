Покарали за лазер: УЄФА оштрафувала Англію після півфіналу

Футбольну асоціацію Англії оштрафовано на 30 тисяч євро за неприпустиму поведінку фанатів на матчі 1/2 фіналу Євро-2020 із Данією.

Відповідне рішення прийняла УЄФА за підсумками дисциплінарного розгляду.

Футбольну асоціацію покарали через те, що один з уболівальників почав світити лазерним вказівником в обличчя воротаря збірної Данії Каспера Шмейхеля.

Також штраф було накладено через те, що фанати використовували піротехніку під час матчу.

УЄФА відкрила дисциплінарну справу проти англійців, про що повідомила 8 липня. Переважно, розслідувався інцидент зі Шмейхелем.

Зустріч збірних Англії та Данії відбулася за день до цього на лондонському Уемблі. Підопічні Гарета Саутгейта тоді здобули перемогу з рахунком 2:1 після екстра-таймів.