Підготовка до Олімпійських ігор у Токіо була однією із найскладніших за всі часи. Про це 11 липня під час флеш-інтерв’ю на проводах української олімпійської збірної заявив міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.

Найбільше, за його словами, ускладнила процес пандемія коронавірусу.

– Це була дуже складна підготовка. Багато федерацій не відновили міжнародні змагання. А для спортсменів дуже важливо, щоб кожен тиждень, кожен місяць були змагання. На жаль, такого не було в цьому році, тому це найскладніша підготовка за всі часи олімпійського руху. Але всі в однакових умовах, весь світ так готувався, – зазначає міністр молоді та спорту.

Однак Вадим Гутцайт запевняє: держава зробила все, щоб спортсмени підготувались до Олімпіади та були забезпечені всім необхідним.

А ось робити прогнози, скільки медалей вдасться здобути українцям, відмовляється.

– Я зачекаю із відповіддю на це питання. У нас, у спортсменів, є свої забобони. Усі представники збірної здатні боротися за нагороди. Я розраховую на кожного спортсмена і вірю в кожного з них, – сказав він.

11 липня в Києві відбулися урочисті проводи збірної команди України на літні Олімпійські ігри, які відбудуться з 23 липня до 8 серпня у Токіо.

Під час заходу Національний олімпійський комітет представив нову форму збірної України.

Фото: НОК