Єлизавета II звернулася до гравців збірної Англії напередодні фіналу Євро-2020

Королева Великобританії Єлизавета II побажала удачі гравцям збірної Англії напередодні фіналу Євро-2020 проти Італії.

Вона висловила надію, що команда зможе запам’ятатися не лише історичним успіхом, але й проявленим командним духом, відповідальним ставленням і гордістю, які вони продемонстрували під час турніру.

– 55 років тому мені пощастило вручити кубок Світу Боббі Муру і побачити, що означає для гравців, персоналу та вболівальників виграти фінал великого міжнародного футбольного турніру, – заявила Єлизавета II.

Королева також зазначила, що цими днями будинки та автомобілі по всій країні прикрашені біло-червоними національними прапорами з хрестом Святого Георгія, а столики в пабах по всій Англії заброньовані на вечір неділі.

Нагадаємо, сьогодні о 22.00 за київським часом на лондонському стадіоні Вемблі відбудеться фінал Євро-2020.

Європейський кубок між собою розіграють збірні Англії та Італії.

Українські глядачі зможуть подивитися гру в прямому ефірі одразу на трьох телеканалах: ТРК Україна, Футбол 1 і Футбол 2.