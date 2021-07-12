Воротар збірної Італії Джанлуїджі Доннарумма став найкращим гравцем Євро-2020. До такого висновку дійшли технічні спостерігачі УЄФА.

22-річний футболіст у фіналі Євро-2020 відбив два удари в серії пенальті й допоміг своїй команді стати чемпіонами Європи.

На полі він був найдовше, ніж будь-хто з гравців чемпіонату, – 719 хвилин.

Під час групового етапу Доннарумма не пропустив жодного м’яча, на стадії плей-оф – чотири.

Перший пропущений гол від Австрії був в 1/8 фіналу після понад тисячі хвилин ігрового часу.

Також в УЄФА відзначили сейв Доннарумма в серії пенальті з Іспанією в півфіналі.

За підсумками Євро-1992 найкращим гравцем турніру теж став голкіпер. Таку нагороду отримав тодішній воротар збірної Данії Петер Шмейхель.

У фіналі Євро-2020 11 липня збірна Італії перемогла команду Англії в серії пенальті з рахунком 3:2, екстра-тайми завершились із рахунком 1:1.

Джерело: УЄФА