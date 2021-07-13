Троє темношкірих гравців збірної Англії – Маркус Решфорд, Джейдон Санчо і Букайо Сака – стали об’єктом расистських образ після фіналу Євро-2020. У вирішальній серії пенальті вони не змогли забити збірній Італії, в результаті чого Англія програла.

Так, Решфорд, Санчо та Сака отримали в соцмережах образливі та расистські коментарі.

Поліція Лондона назвала такі коментарі неприйнятними й почала розслідування.

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт назвав такі коментарі непрощенними, а прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що гравців потрібно вихваляти як героїв, а не ображати в соцмережах.

Керівний орган європейського футболу УЄФА також засудив расистські образи футболістів і закликав Футбольну асоціацію Англії покарати винних.

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Президент Футбольної асоціації Англії Принц Вільям своєю чергою сказав, що гравці не повинні терпіти “таку огидну поведінку”.

Крім того, в передмісті Манчестера зіпсували стінопис із зображенням Маркуса Рашфорда. На графіті написали образливі слова. Пізніше їх прикрили чорною плівкою, на якій з’явилися стікери зі словами підтримки гравця збірної Англії. Місцева поліція також почала розслідування інциденту.

Нагадаємо, в ніч на 12 липня збірна Італії в серії пенальті обіграла Англію після того, як основний час закінчився внічию 1:1.

Так, італійці вдруге в історії стали чемпіонами Європи з футболу.

Факти ICTV провели огляд матчу Італія – Англія, де зібрані найкращі моменти фіналу.