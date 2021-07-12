Збірній Англії вдалося домогтися того, чого не могла жодна інша протягом понад 50 років у їхній країні, тому гравці мають пишатися своїм результатом.

Так головний тренер команди Гарет Саутгейт прокоментував поразку своєї команди у фіналі Євро-2020.

За його словами, футболісти виклались максимально як 11 липня, так і протягом всього чемпіонату.

– Команда подарувала країні неймовірні вечори. Цього разу ми були дуже близько, але не отримали трофей, про який всі так мріяли. Це дуже складно! Ви можете собі уявити, що відбувається в роздягальні. Мені нелегко добирати слова. Я можу тільки повторити, що гравці віддали на полі все і я дуже ними пишаюся, – сказав Гарет Саутгейт.

Разом із тим, головний тренер англійців віддає належне команді суперника.

– Збірна Італії провела видатний матч. Вони були трохи краще, ніж ми, цього вечора, – визнає Саутгейт.

За його словами, італійці були досить сильні в захисті й послідовно наближались до своєї мети.

У фіналі Євро-2020 11 липня збірна Італії перемогла команду Англії в серії пенальті з рахунком 3:2, екстра-тайми завершились із рахунком 1:1.