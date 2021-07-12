Герцоги Кембриджські засмутилися через поразку збірної Англії на Євро-2020. Слова підтримки футболістам своєї країни вони опублікували на сторінці в Instagram.

– Розривається серце. Збірно Італії, вітаємо із величною перемогою, – звернулись до фаворитів чемпіонату представники королівської родини.

Принц Вільям та Кейт Міддлтон наголосили: команда Англії змогла пройти дуже далеко в цьому чемпіонаті, однак 11 липня був не їхній день.

– Ви всі можете високо підняти голову й пишатися собою. Упевнені, попереду нас чекає багато хорошого, – зауважили герцоги.

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Збірна Італії перемогла команду Англії на Євро-2020 після серії пенальті з рахунком 3:2. До цього команди утримували нічию 1:1 аж до завершення двох екстра-таймів.