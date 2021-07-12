Збірна Італії обіграла команду Англії у пенальті на стадіоні Вемблі в Лондоні в рамках фіналу Чемпіонату Європи 2020.

На думку британських ЗМІ, коли тренер італійської збірної прийшов на свою посаду, його команда була слабкою. Однак через деякий час збірна Італії виробила сильний командний дух і тактичну майстерність.

Обіцянка тренера

Роберто Манчіні виконав свою обіцянку зробити Італію чемпіонами Європи. Спортсмени створили історію на території противника, вважає The Guardian.

Тридцять чотири матчі без поразок, а тепер чемпіони Європи. Хто б міг уявити собі такий сценарій, коли Роберто Манчіні прийшов на свою посаду три роки тому? Однак тренер відмовлявся миритися з ослабленими амбіціями команди.

З першого дня він заявив про свій намір повернути Італію на вершину Європи та світу. Спортсмени пройшли важкий шлях під час поєдинку, зокрема, дали фору господарям матчу.

Манчіні применшив важливість присутності вболівальників на матчі, заявивши, що у гравців і так є про що подумати. Однак під час удару Люка Шоу на другій хвилині стало ясно, що це не так. Божевільні крики фанатів і шум стадіону – лише це почули гравці після того, як м’яч трьох левів влучив у ворота супротивника.

Італії залишилося лише завоювати світ

Збірна повернула Італію на перше місце в Європі, як і обіцяв Манчіні три роки тому. Тепер залишилося лише завоювати світ, вважає The Guardian.

Люк Шоу дав Англії фантастичний старт, забивши перший гол у цьому матчі, який став найшвидшим за всю історію фіналів Євро. Італія вже вважала, що програла в цьому поєдинку, проте команда Роберто Манчіні все ж почала вимотувати своїх суперників, пише Sky Sports.

На думку тренера збірної Італії, його спортсмени були приголомшливими, хоч так і не здавалося на другій хвилині матчу. За його словами, команда синіх у цьому матчі стала кращою, однак це не межа.

Шок Англії та незабутня ніч у Лондоні

Тепер господарі шоковані італійським дриблінгом і тактикою команди. Лише енергія та мотивація збірної мають значення, однак в Англії їх більше немає. Італія стала чемпіоном Європи на стадіоні Вемблі – у храмі британського футболу.

Лондонська ніч була незабутньою – сині святкували перемогу, а три леви намагалися забути поразку, пише італійське видання Il Fatto Quotidiano.

За три роки Манчіні змусив італійців забути про приниження зі Швецією та дав шанс спортсменам відчути себе героями долі. Обидві команди гідні цього, оскільки як сині, так і три леви мотивовані та готові боротися за перемогу.

Однак це вийшло у більш згуртованої команди, яка виробила свою тактику та майстерність, вважає італійське видання Sportmediaset.