Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) опублікувала кадри, як збірна Італії у роздягальні святкує перемогу на Євро-2020. На відео видно запальні танці футболістів під гучні співи.

Тренерський штаб та гравці почали відзначати перемогу ще на полі. Потім все продовжилося у роздягальні. Футболісти обливали один одного шампанським та по черзі підіймали кубок Євро-2020 вгору.

Для збірної Італії це друга перемога в історії Чемпіонату Європи.

Перемога Італії на Євро-2020

Фінал Чемпіонату Європи 2020 пройшов на стадіоні Вемблі у Лондоні. За кубок змагалися збірні Англії та Італії.

Основний час і два додаткові тайми закінчилися нічиєю. На другій хвилині рахунок відкрив Люк Шоу – захисник Англії, а італійці забили гол у їхні ворота лише у другому таймі. Зрівняв рахунок центральний захисник Леонардо Бонуччі.

У серії пенальті перемогу отримала Італія. Воротар італійців Джанлуїджі Доннарума став найкращим гравцем турніру. За перемогу та шлях до фіналу збірна Італії отримала €34 млн.

Детальний огляд матчу Англія – Італія дивіться у матеріалі Фактів ICTV.