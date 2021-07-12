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Факти / Спорт
Марія Степанюк |

Зараз ми щасливі, лише це має значення: Манчіні про перемогу на Євро-2020

Роберто Манчіні

Головний тренер збірної Італії Роберто Манчіні прокоментував перемогу своїх підопічних у фіналі Євро-2020.

— Англія добре грала. Ми відразу пропустили, було важко, але з цього моменту ми почали домінувати. Хлопці були неймовірні, не знаю, що додати. Ця перемога важлива для усіх вболівальників.

Ми щасливі, що перемогли, продемонструвавши хорошу гру. Сподіваюся, що фанати святкують. Зараз ми щасливі, і лише це має значення, – сказав Манчіні.

Після перемоги наставник Скуадри опублікував пост у соціальний мережі Twitter, до якого додав знімки з кубком та радісні емоції футболістів після перемоги. Допис Манчіні підписав коротко: Чиста правда.

Збірна Італії у фінальному матчі Євро-2020 обіграла команду Англії. Гра на легендарній арені Вемблі в основний та додатковий час завершилася з нічийним рахунком 1:1. Новоспеченого володаря трофею чемпіонів Європи команди визначали у серії пенальті.

У фінальний вечір на Вемблі фортуна була на боці Скуадри Адзурри, яка перестріляла команду трьох левів 3:2.

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Джерело: Football Italia

Фото: Depositphotos

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