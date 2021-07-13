Гол Ярмоленка претендує на звання найкращого на Євро-2020

Союз європейських футбольних асоціацій опублікував номінантів на автора найкращого голу Євро-2020.

До десятки претендентів потрапив гол українського півзахисника Андрія Ярмоленка у ворота збірної Нідерландів у першому турі групового етапу Євро-2020.

goals scored at EURO 2020 … Here’s 10 of the best It’s time to pick your Goal of the Tournament! @gazpromfootball #EUROGOTT — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 13, 2021

31-річний українець відзначився на 75-й хвилині зустрічі, що відбулася на Йохан Кройф Арені в Амстердамі.

Окрім Андрія на найкращий гол чемпіонату Європи претендують ще дев’ять футболістів: Криштіану Роналду (Португалія), Патрік Шик (Чехія), Поль Погба (Франція), Лоренцо Інсіньє та Федеріко К’єза (обидва Італія), Кевін де Брюйне (Бельгія), Міккель Дамсгор (Данія), Лука Модрич (Хорватія) та Альваро Мората (Іспанія).

Голосування триває на офіційному сайті УЄФА і завершиться 14 липня о 16.00 за київським часом.

Переможцем Євро-2020 стала збірна Італії. Скуадра Адзурра у фіналі турніру обіграла команду Англії у серії пенальті. Основний та додатковий час матчу завершилися з рахунком 1:1. За англійців відзначився Люк Шоу, а гол у ворота Джордана Пікфорда забив Леонардо Бонуччі.

Для Італії це друге чемпіонство в історії чемпіонатів Європи з футболу.