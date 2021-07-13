Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Спорт
Марія Степанюк |

Гол Ярмоленка претендує на звання найкращого на Євро-2020

Андрей Ярмоленко и Александр Караваев

Союз європейських футбольних асоціацій опублікував номінантів на автора найкращого голу Євро-2020.

До десятки претендентів потрапив гол українського півзахисника Андрія Ярмоленка у ворота збірної Нідерландів у першому турі групового етапу Євро-2020.

31-річний українець відзначився на 75-й хвилині зустрічі, що відбулася на Йохан Кройф Арені в Амстердамі.

Окрім Андрія на найкращий гол чемпіонату Європи претендують ще дев’ять футболістів: Криштіану Роналду (Португалія), Патрік Шик (Чехія), Поль Погба (Франція), Лоренцо Інсіньє та Федеріко К’єза (обидва Італія), Кевін де Брюйне (Бельгія), Міккель Дамсгор (Данія), Лука Модрич (Хорватія) та Альваро Мората (Іспанія).

Голосування триває на офіційному сайті УЄФА і завершиться 14 липня о 16.00 за київським часом.

Переможцем Євро-2020 стала збірна Італії. Скуадра Адзурра у фіналі турніру обіграла команду Англії у серії пенальті. Основний та додатковий час матчу завершилися з рахунком 1:1. За англійців відзначився Люк Шоу, а гол у ворота Джордана Пікфорда забив Леонардо Бонуччі.

Для Італії це друге чемпіонство в історії чемпіонатів Європи з футболу.

Читайте
Євро-2020: Італія вдруге в історії стала чемпіоном Європи з футболу

Джерело: УЄФА

Фото: Getty Images

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка