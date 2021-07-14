У Токіо пройшла церемонія відкриття Олімпійського селища, що відбулася в урізаному форматі через введені в Японії обмеження в зв’язку з пандемією коронавірусу.

Цього разу організатори відмовилися від шоу, що традиційно проводиться для спортсменів, які заселилися до Олімпійського селища.

Крім того, на об’єкт не допустили представників ЗМІ, щоб ті не заразили олімпійців.

У свою чергу президент МОК Томас Бах на заході заявив, що Токіо – найпідготовленіше до Олімпіади місто за весь час проведення ігор.

– Ми сидимо в одному човні та щосили гребемо в одному напрямку. Наша головна мета створити умови для безпеки всіх, хто відвідує Олімпійські ігри, – сказав він.

На території містечка є кілька столових, фітнес-центр, пункт допінг-контролю, а також стаціонар для спортсменів, які заразилися коронавірусом. Всі учасники мають покинути об’єкт до 11 серпня.

Крім цього, сьогодні також відкрився й головний прес-центр Олімпіади, розташований на території Міжнародного виставкового центру Токіо.

У Токіо відкрили Олімпійське селище та головний прес-центр Ігор / 3 фотографии

Фото: ОКР

Джерело: ОКР