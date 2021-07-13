Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) назвав символічну збірну Євро-2020. Найбільше в ній футболістів збірної Італії та Англії.

Як повідомляє прес-служба УЄФА, технічні спостерігачі включили у список кращих п’ять гравців збірної Італії та три футболісти, які представляють Англію. Саме ці збірні зіграли у фіналі турніру.

Також у збірну Євро-2020 потрапили по одному футболісту Данії, Іспанії та Бельгії.

Воротар:

Джанлуїджі Доннарумма (Італія).

Захисники:

Кайл Уокер (Англія);

Леонардо Бонуччі (Італія);

Гаррі Магуайр (Англія);

Леонардо Спінаццола (Італія).

Півзахисники:

П’єр-Еміль Хейберг (Данія);

Жоржина (Італія);

Педрі (Іспанія).

Нападники:

Федеріко К’єза (Італія);

Ромелу Лукаку (Бельгія);

Рахім Стерлінг (Англія).

Кращим гравцем турніру став воротар Італії Джанлуїджі Доннарума, кращим молодим гравцем – Педрі, а кращим бомбардиром – Кріштіану Роналду.

Нагадаємо, чемпіоном Європи стала збірна Італії, яка в ніч на 12 липня обіграла Англію в серії пенальті у фінальному матчі на стадіоні Уемблі.

Детальний огляд матчу Англія – Італія дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: УЄФА