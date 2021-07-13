Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) назвав символічну збірну Євро-2020. Найбільше в ній футболістів збірної Італії та Англії.
Як повідомляє прес-служба УЄФА, технічні спостерігачі включили у список кращих п’ять гравців збірної Італії та три футболісти, які представляють Англію. Саме ці збірні зіграли у фіналі турніру.
Також у збірну Євро-2020 потрапили по одному футболісту Данії, Іспанії та Бельгії.
Воротар:
- Джанлуїджі Доннарумма (Італія).
Захисники:
- Кайл Уокер (Англія);
- Леонардо Бонуччі (Італія);
- Гаррі Магуайр (Англія);
- Леонардо Спінаццола (Італія).
Півзахисники:
- П’єр-Еміль Хейберг (Данія);
- Жоржина (Італія);
- Педрі (Іспанія).
Нападники:
- Федеріко К’єза (Італія);
- Ромелу Лукаку (Бельгія);
- Рахім Стерлінг (Англія).
Кращим гравцем турніру став воротар Італії Джанлуїджі Доннарума, кращим молодим гравцем – Педрі, а кращим бомбардиром – Кріштіану Роналду.
Нагадаємо, чемпіоном Європи стала збірна Італії, яка в ніч на 12 липня обіграла Англію в серії пенальті у фінальному матчі на стадіоні Уемблі.
Детальний огляд матчу Англія – Італія дивіться в матеріалі Фактів ICTV.
Фото: УЄФА