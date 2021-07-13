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Факти / Спорт
Максим Зайченко |

УЄФА назвав символічну збірну Євро-2020

сборная евро2020

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) назвав символічну збірну Євро-2020. Найбільше в ній футболістів збірної Італії та Англії. 

Як повідомляє прес-служба УЄФА, технічні спостерігачі включили у список кращих п’ять гравців збірної Італії та три футболісти, які представляють Англію. Саме ці збірні зіграли у фіналі турніру.

Також у збірну Євро-2020 потрапили по одному футболісту Данії, Іспанії та Бельгії.

Воротар:

  • Джанлуїджі Доннарумма (Італія).

Захисники:

  • Кайл Уокер (Англія);
  • Леонардо Бонуччі (Італія);
  • Гаррі Магуайр (Англія);
  • Леонардо Спінаццола (Італія).

Півзахисники:

  • П’єр-Еміль Хейберг (Данія);
  • Жоржина (Італія);
  • Педрі (Іспанія).

Нападники:

  • Федеріко К’єза (Італія);
  • Ромелу Лукаку (Бельгія);
  • Рахім Стерлінг (Англія).

Кращим гравцем турніру став воротар Італії Джанлуїджі Доннарума, кращим молодим гравцем – Педрі, а кращим бомбардиром – Кріштіану Роналду. 

Нагадаємо, чемпіоном Європи стала збірна Італії, яка в ніч на 12 липня обіграла Англію в серії пенальті у фінальному матчі на стадіоні Уемблі. 

Детальний огляд матчу Англія – Італія дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: УЄФА

Джерело: УЄФА

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