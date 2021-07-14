Футболісти збірної України похизувалися спільним фото з репером Бастою

Футболісти збірної України Роман Яремчук та Віталій Міколенко відпочивають у Туреччині після завершення виступів на чемпіонаті Європи з футболу.

Під час відпочинку вони зустріли російського репера Басту та зробили з ним спільне фото. Знімок у сторіс в Instagram опублікував динамівець Міколенко.

Світлина миттєво спричинила шквал обурення та критики на адресу гравців синьо-жовтих.

Активіст Сергій Стерненко написав, що йому соромно за таких футболістів збірної.

— Футболісти Міколенко та Яремчук виклали фото із Вакуленком Бастою, який відзначився гастролями в окупованому Криму, участю у пропагандистських заходах на підтримку його окупації та нападом його охорони в Києві за питання українця про Крим, – написав Стерненко у Telegram.

Російському реперу Василю Вакуленку (Баста) тривалий час було заборонено в’їзд на територію України через його гастролі в окупованому Криму. Музиканту звинувачують й у тому, що він обирав пісню про Кримській міст.

Минулого тижня гравці вже викладали спільні фото з Кемера, попри те, що понад місяць перебували разом у таборі національної збірної команди з футболу.