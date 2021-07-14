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Факти / Спорт
Марія Степанюк |

Легкоатлетка Бех-Романчук завоювала золото на етапі Діамантової ліги у Ґейтсхеді

Марина Бех-Романчук

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук завоювала золото на сьомому етапі Діамантової ліги з легкої атлетики, що відбувся у британському місті Ґейтсхед.

У стрибках у довжину Марина показала найкращий результат 6,77 м.

Другу сходинку посіла німкеня Малайка Міхамбо (6,65 м), а третьою стала представниця Іспанії Фатіма Діаме 6,46 (6,67).

Для Бех-Романчук це вже третя нагорода на етапах Діамантової ліги у сезоні. Також вона виборола бронзу у Флоренції та Стокгольмі.

За результатами перших п’яти стрибків була сформована трійка лідерів, яка визначила переможця у додатковій спробі. Водночас, результати попередніх стрибків не враховувалися.

Після етапу у Ґейтсхеді у Діамантовій лізі буде місячна перерва через літні Олімпійські ігри, що розпочнуться 23 липня у японському Токіо.

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