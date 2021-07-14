Підуть на сувеніри: на Іграх-2020 роздадуть 160 тис. презервативів

Організатори літніх Олімпійських ігор 2020 у Токіо роздадуть учасникам змагань 160 тис. презервативів. У середньому кожен отримає по 13 штук.

Через заходи безпеки спортсмени не зможуть ними скористатися під час Олімпіади, адже контакти всередині олімпійського селища заборонені. Учасникам змагань залишатиметься лише забрати їх як сувеніри із собою на пам’ять.

Презервативи на Іграх вже стали традицією: вони користуються попитом і на них наносять навіть олімпійський девіз.

Найбільше безкоштовних презервативів роздали під час літніх Олімпійських ігор 2016 року у Ріо-де-Жанейро. Тоді організатори закупили 450 тис., що утричі перевищило попередній рекорд Олімпіади у Лондоні-2012 (150 тис.)

Все почалося з Ігор у Сеулі

А вперше безкоштовні засоби контрацепції роздали спортсменам під час літньої Олімпіади у Сеулі у 1988 році. Тоді роздали 8,5 тис. на 8 465 учасників. Доти їх не роздавали, але охочі могли придбати презервативи в автоматах.

Таким чином МОК та організатори Ігор у Сеулі вирішили привернути увагу до проблем ВІЛ та СНІДу. Цікаво, що на тій Олімпіаді використані презервативи почали знаходити чи не всюди, зокрема і на дахах будиночків в олімпійському селищі. Тоді учасникам заборонили займатися сексом поза кімнатами.

На зимовій Олімпіаді-1992 в Альбервілі (Франція) кількість презервативів збільшили вже до 30 тис. Але роздавали їх лише спортсменам – тренери та глядачі могли придбати вироби контрацепції зі знижкою на олімпійських об’єктах.

Через два роки у Ліллехаммері-1994 40 тис. презервативів роздали не лише атлетам, а й офіційним особам, волонтерам та представникам ЗМІ.

Через десять років на Олімпіаді в Афінах окрім презервативів учасникам видали ще 30 тис. тюбиків зі змазкою-лубрикантом.

Олімпійський секс-фестиваль

Під час літньої Олімпіади у Ріо представники Tinder зауважили, що кількість побачень зросла на 129%. А на Іграх-2012 у Лондоні додаток Grindr (для представників ЛГБТ) працював з перебоями через величезний наплив спортсменів, котрі заходили у систему.

— Від 70 до 75% спортсменів займаються сексом на Олімпіадах. Під час Ігор у Пекіні-2008 у мене була дівчина – це була велика помилка, – розповів олімпійський чемпіон з плавання Раян Лохте перед Олімпіадою у Лондоні.

Американський метальник списа Бро Грір хизувався, що на Олімпіаді-2000 займався сексом з трьома різними жінками, а з однією ще й у літаку на шляху додому.

Футболістка збірної США Хоуп Соло теж розповідала, що під час Ігор дуже багато любителів інтиму на одну ніч.

— В олімпійських селищах дуже багато сексу. Там завжди знаходиться безліч любителів зв’язку на одну ніч. Я бачила, як люди займалися цим просто під відкритим небом. Між будинками, падали на траву і робили це, – згадувала вона.

Але у Токіо це все буде заборонено.

Постачальники презервативів на Ігри-2020 спершу хотіли здивувати спортсменів моделлю товщиною у 0,01 мм, але через те, що вони були вироблені з ультратонкого матеріалу на основі поліуретану, їх не дозволили.

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Компанії Sagami Rubber Industries довелося виготовляти продукцію із латекса.

Згодом організатори Ігор-2020 повідомили, що спортсменам буде заборонено користуватися презервативами під час змагань. Вони зможуть їх забрати додому як сувеніри, а самі засоби контрацепції роздали, щоб привернути увагу до проблем ВІЛ та СНІД.

Слідкувати за дотриманням обмежень в олімпійському селищі буде 8 тис. осіб, яких спеціально найняли для цього.