Присвятять Марадоні: збірні Італії та Аргентини можуть провести матч в Неаполі

Збірні Італії та Аргентини, які стали найсильнішими на своїх континентах, можуть зіграти товариський матч. Поєдинок планують провести у пам’ять про легенду футболу Дієго Марадону.

Матч Італія – Аргентина потенційно може відбутися у 2022 році.

Із відповідною пропозицією виступила КОНМЕБОЛ (Південноамериканська футбольна конфедерація).

Наразі федерації футболу Італії та Аргентини ведуть переговори щодо матчу у пам’ять про Дієго Марадону.

Сторони знаходиться на просунутій стадії щодо цих переговорів.

Something for the football romantics: Plans at an advanced stage for a one-off game between new European and South American champions: Italy-Argentina in Napoli to commemorate the life of Diego Armando Maradona pic.twitter.com/IJpWwo6P3H

— tariq panja (@tariqpanja) July 13, 2021