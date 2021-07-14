Присвятять Марадоні: збірні Італії та Аргентини можуть провести матч в Неаполі

Збірні Італії та Аргентини, які стали найсильнішими на своїх континентах, можуть зіграти товариський матч. Поєдинок планують провести у пам’ять про легенду футболу Дієго Марадону.

Матч Італія – Аргентина потенційно може відбутися у 2022 році.

Із відповідною пропозицією виступила КОНМЕБОЛ (Південноамериканська футбольна конфедерація).

Наразі федерації футболу Італії та Аргентини ведуть переговори щодо матчу у пам’ять про Дієго Марадону.

Сторони знаходиться на просунутій стадії щодо цих переговорів.

Something for the football romantics: Plans at an advanced stage for a one-off game between new European and South American champions: Italy-Argentina in Napoli to commemorate the life of Diego Armando Maradona pic.twitter.com/IJpWwo6P3H — tariq panja (@tariqpanja) July 13, 2021

Потенційно зустрітися команди можуть в італійській Неаполі на арені, яку торік перейменували в честь Марадони після його смерті.

Такий поєдинок може стати так званим Міжконтинентальним кубком серед збірних.

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11 липня у фіналі Євро-2020 Італія обіграла Англію у серії пенальті (3:2) та стала переможцем турніру, а Аргентина виграла в Бразилії у фіналі Копа Америка 2021 (1:0).

Дієго Марадона – це легенда футболу та збірної Аргентини. Він помер у віці 60 років 25 листопада 2020 року внаслідок зупинки серця. У складі команди Аргентини на його рахунку 91 матч та 34 голи.

Більшу частину своєї кар’єри він провів в італійській Наполі. Тут на його рахунку – 188 матчів та 81 гол.