Топ-5 гравців збірної України здорожчали після Євро-2020

Після виступу на Євро-2020 п’ять футболістів збірної України зросли в ціні. Зокрема, додали в трансферній вартості Олександр Зінченко та Роман Яремчук.

Найбільше здорожчав захисник Динамо Ілля Забарний. За результатами чемпіонату Європи 2020 його вартість збільшилася з €5 до €11 млн.

Наступним йде півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко. Після Євро-2020 гравець здорожчав на €3 млн. Тепер він коштує €28 млн.

Також ціну підняли і форварду Генти Роману Яремчуку. Гравець здорожчав на €2,5 млн і коштує станом на зараз €17,5 млн.

Голкіпер Динамо Георгій Бущан після свого виступу на турнірі здорожчав на €2,5 млн. Тепер його вартість становить €7,5 млн.

Також завдяки своєму прориву та переможному голу у матчі зі Швецією (2:1) здорожчав і форвард Дніпра-1 Артем Довбик на €500 тис. Його вартість становить €1,5 млн.

Однак, за даними Transfermarkt, найдорожчим серед гравців збірної України залишається півзахисник Руслан Маліновський.

Хоч його вартість після Євро-2020 залишилась стабільною, однак гравця досі оцінюють у €30 млн.

Джерело: Transfermarkt

Фото: УАФ