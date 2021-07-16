Через це не могли заснути: німецька спортсменка про секс на Олімпійських іграх

Під час Олімпійських ігор спортсмени “вивільняють свою енергію” в олімпійських селищах після змагань. Про це заявила колишня легкоатлетка із Німеччини Сюзен Тідтке, яка виступала у стрибках у довжину.

Організатори літньої Олімпіади-2020 на офіційному рівні заборонили атлетам займатися сексом через пандемію коронавірусу.

Тідтке вважає, що спортивні чиновники будуть безсилі у спробі зупинити гучні алкогольні вечірки чи секс між олімпійцями, адже це є невід’ємною частиною всіх Ігор.

— Я вважаю, що ця заборона – величезне посміховисько. Це не спрацює. Секс завжди був невід’ємною частиною в олімпійському селищі. Коли змагання закінчаться, вони хочуть звільнити свою енергію. Одна вечірка змінюється іншою, потім у гру вступає алкоголь. Так трапляється, що люди займаються сексом і є достатньо охочих це робити, – розповіла 52-річна німкеня.

Вона додала, що до інтиму спортсмени вдавалися лише після завершення своїх змагань.

— Ми завжди чули, як відриваються інші, іноді не могли через це заснути. Секс завжди був великою темою на Іграх.

Німкеня розповіла, що її тренером був батько, який був дуже суровим.

— Якби хлопець захотів піти зі мною на побачення, то спершу йому би довелося зробити 100 відтискань. Мені доводилося зустрічатися таємно, інакше я би ніколи нікого не зустріла. Все селище знало цю історію.

Тідтке брала участь в Олімпійських іграх 1992 і 2000 роках. Під час Олімпіади у Барселоні вона познайомилася зі своїм вже колишнім чоловіком Джо Гріном.

Під час Ігор-2020 у Токіо організатори роздадуть 160 тис. безкоштовних презервативів. Це зроблять, щоб підвищити обізнаність про безпечний секс.

Виробники ліжок для кімнат в олімпійському селищі навіть зауважили, що кожне зможе вмістити вагу не більше двох людей, що послужило застереженням від інтиму утрьох.