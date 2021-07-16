Італійська Серія А запровадила зміни до регламенту що стосуються футбольної форми команд. Із сезону-2022/23 командам чемпіонату Італії з футболу буде заборонено грати в екіпіруванні зеленого кольору.

Причиною такого нововведення стала співпраця Серії А із великими телевізійними корпораціями. Мовники висловили стурбованість, що футболісти у зеленому екіпіруванні будуть зливатися із газоном, що, зокрема, робитиме картинку подачі трансляції гіршою.

Вимога стосується не лише футболок, але й шортів та шкарпеток. У регламенті також зазначається, що якщо в екіпіруванні є понад три кольори, то один із них має бути домінуючим.

Керівництво чемпіонату Італії ухвалило рішення повідомити про це обмеження завчасно, щоб клуби Серії А змогли неквапливо адаптувати своє екіпірування до нових вимог.

Від таких змін найбільше постраждає футбольний клуб Сассуоло, у якого основний комплект зеленого кольору. На думку телекомпаній, навіть чорні смуги на формі нероверді не рятують картинку від злиття футболістів з полем.

У сезоні-2020/21 оливково-зелений третій комплект форми був у Кротоне, а виїзний комплект Лаціо був неоново-зеленого забарвлення.