Олімпійські ігри-2020 в Токіо: українські спортсмени прибули на змагання

Перша група українських спортсменів прибула на Олімпійські ігри-2020 в Токіо. Вони представлятимуть Україну на змаганнях уже у п’ятницю, 23 липня.

Після прибуття в аеропорт та проходження тестів на коронавірус українці вирушили в Олімпійське селище. Першими у будинки заселилися боксери, дзюдоїсти та представники стрільби з лука.

Спортсмени проживатимуть в одно- та двомісних номерах. 17 липня українці проведуть перше тренування на території Олімпійського селища.

Національний олімпійський комітет України опублікував фото, як живуть та харчуються наші спортсмени.

Українські спортсмени прибули на Олімпійські ігри в Токіо / 2 фотографии

Олімпійські ігри-2020 в Токіо розпочнуться 23 липня, церемонія закриття відбудеться 8 серпня. Від України в Олімпіаді візьме участь 157 спортменів у 25 видах спорту.

Нещодавно гімнаста Олега Верняєва відсторонили від участі від Олімпійських іграх. У крові українця знайшли допінг.

Крім цього, Верняєва дискваліфікували на чотири роки, але він має намір оскаржити рішення.

Джерело: Національний олімпійський комітет України

Фото: Національний олімпійський комітет України