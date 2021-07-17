Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Спорт
Людмила Богданова |

Українські спортсмени прибули на Олімпійські ігри в Токіо

українці прибули на Олімпіаду в Токіо

Перша група українських спортсменів прибула на Олімпійські ігри-2020 в Токіо. Вони представлятимуть Україну на змаганнях уже у п’ятницю, 23 липня.

Після прибуття в аеропорт та проходження тестів на коронавірус українці вирушили в Олімпійське селище. Першими у будинки заселилися боксери, дзюдоїсти та представники стрільби з лука.

Спортсмени проживатимуть в одно- та двомісних номерах. 17 липня українці проведуть перше тренування на території Олімпійського селища.

Національний олімпійський комітет України опублікував фото, як живуть та харчуються наші спортсмени.

Олімпійські ігри-2020 в Токіо: українські спортсмени прибули на змагання
Олімпійські ігри-2020 в Токіо: українські спортсмени прибули на змагання
Олімпійські ігри-2020 в Токіо: українські спортсмени прибули на змагання
Олімпійські ігри-2020 в Токіо: українські спортсмени прибули на змагання
Українські спортсмени прибули на Олімпійські ігри в Токіо / 2 фотографии

Олімпійські ігри-2020 в Токіо розпочнуться 23 липня, церемонія закриття відбудеться 8 серпня. Від України в Олімпіаді візьме участь 157 спортменів у 25 видах спорту.

Нещодавно гімнаста Олега Верняєва відсторонили від участі від Олімпійських іграх. У крові українця знайшли допінг.

Крім цього, Верняєва дискваліфікували на чотири роки, але він має намір оскаржити рішення.

Джерело: Національний олімпійський комітет України

Фото: Національний олімпійський комітет України

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка