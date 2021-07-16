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Факти / Спорт
Дмитро Кудрявцев |

В Японії безслідно зник учасник Олімпіади з Уганди

Олімпійські кільця

В Японії безслідно зник важкоатлет з Уганди Джуліус Ссекітолеко.

Спортсмен приїхав туди для участі в Олімпійських іграх.

Зникнення 20-річного атлета, який виступає у ваговій категорії до 67 кг, було виявлено в той момент, коли у нього спробували взяти тест на коронавірус.

Чоловік проживав в одному з готелів префектури Осака, де підтримував свою форму.

З важкоатлетом кілька разів намагалися встановити зв’язок, проте з’ясувати його місцезнаходження так і не вдалося.

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Останній раз спортсмена бачили в готелі, в якому той мешкав.

Фото: Depositphotos

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