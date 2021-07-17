Революція в футболі: ФІФА тестує п’ять нових правил

ФІФА на молодіжному товариському турнірі Future of Football Cup серед гравців до 19 років тестує революційні зміни в правила футболу.

Усього змін п’ять – гратися буде два тайми по 30 хвилин, при кожній зупинці гри час буде зупинятися, аути можна вибивати ногами, вільні удари, в тому числі і аути, можна розігрувати самому.

Крім того, жовта картка буде приводити до п’ятихвилинної дискваліфікації, а кількість замін – не обмежена.

Перший матч за такими правилами відбувся між молодіжними командами Брюгге та ПСВ.

Після турніру ФІФА проаналізує, чи покращилася динаміка гри від цих змін і застосовні вони на професійному рівні.