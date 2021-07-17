Це їхня внутрішня справа: УЄФА відповіла ЗМІ РФ на запит щодо української форми

Російські ЗМІ подали запит до УЄФА у зв’язку з тим, що українські футбольні клуби повинні нанести на свою форму надпис Слава Україні! Героям слава! Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) відповіла, що це особиста справа Української прем’єр-ліги.

– Ми люб’язно направляємо вас в Українську асоціацію футболу, – написали у прес-службі УЄФА.

Нещодавно стало відомо, що у новому регламенті УПЛ зазначено, що всі команди-учасниці українського чемпіонату з футболу повинні мати на екіпіруванні емблему УАФ.

Лого організації – це карта України з надписом Слава Україні! Героям слава! Воно може розміщуватися між емблемою ФК та виробника футбольної форми, а також зверху на лівій стороні футболки.

У червні після презентації нової форми збірної України з картою та гаслом у Росії також виник шквал обурень. Тоді за запитом РФ УЄФА наказала Україні залишити надпис Слава Україні! та карту, але забрати Героям слава!

Президент УАФ Андрій Павелко у зв’язку з цим полетів у Рим на переговори. Фразу Слава Україні! домовилися залишити, однак не в такому варіанті, як раніше.

Фото: УАФ